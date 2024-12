Genoa, riflessioni su Balotelli: non è ancora al top fisicamente

Sulle pagine de Il Secolo XIX si analizza l'inizio di Mario Balotelli con la maglia del Genoa, prossima avversaria del Napoli in campionato. Per l'ex Inter zero minuti a San Siro ma Vieira nel post partita ha chiarito il motivo per cui non lo ha fatto entrare.

Il talento di Balotelli è indiscutibile, la condizione fisica non è ancora quella sufficiente a garantirgli una maglia da titolare. Il tempo inizia a stringere, perché il mercato di gennaio si avvicina e sarà necessario fare valutazioni, sia in entrata sia in uscita. Con il rientro degli infortunati là davanti c’è adesso grande abbondanza, nei prossimi giorni si uniranno al gruppo anche Ekhator ed Ekuban.