Genoa-Roma, le formazioni ufficiali: De Rossi col 3-5-2 e resta fuori Soulé

Pranzo al "Ferraris" per Genoa e Roma. Alle 12.30 la truppa di Alberto Gilardino sfiderà i giallorossi di Daniele De Rossi nella quarta giornata di campionato. I capitolini inseguono ancora la prima vittoria stagionale dopo i pareggi contro Cagliari e Juventus e la sconfitta interna contro l'Empoli. Dall'altra parte il Grifone vuole trovare il primo acuto casalingo dopo la sconfitta arrivata contro il Verona

Alberto Gilardino conferma le indiscrezioni della vigilia eccezion fatta per Bani che partirà dalla panchina. Davanti a Gollini infatti ci sono Vogliacco, De Winter e Vasquez con Sabelli e Martin esterni. In mezzo al campo con Badelj giocano Frendrup e Thorsby mentre in attacco spazio al tandem Ekuban-Pinamonti. Daniele De Rossi schiera Dybala al fianco di Dovnyk. A centrocampo con Cristante ci sono Koné e Pisilli mentre in difesa davanti a Svillar giocheranno Mancini, Ndicka e Angelino con Saelemaekers ed El Shaarawy sugli esterni.

Le formazioni ufficiali

Genoa (3-5-2): Gollini; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Aaron; Ekuban, Pinamonti.

Roma (3-5-2): Svillar; Mancini, Ndicka, Angelino; Saelemaekers, Pisilli, Cristante, Koné, El Shaarawy; Dybala, Dovbyk.