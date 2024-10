Genoa, troppi infortuni ed arriva un rinforzo: preso lo svincolato Pereiro

Gaston Pereiro riparte dal Genoa. Il centrocampista uruguaiano, svincolato dopo la scadenza del contratto col Cagliari, ha chiuso l'accordo con la società ligure e dalla giornata di lunedì, ovvero dalla ripresa degli allenamenti, si aggregherà al gruppo di Alberto Gilardino con un contratto valido fino al termine della stagione.

Reduce da sei mesi giocati con la maglia della Ternana, Pereiro è in Italia dal 2020 quando il Cagliari lo acquistò dal PSV Eindhoven per 12 milioni di euro. La decisione del Genoa di accelerare per il calciatore classe '95 arriva dopo gli infortuni che hanno falcidiato il reparto avanzato a disposizione di Alberto Gilardino. L'ultimo in ordine di tempo è stato quello di Vitinha, calciatore che ne avrà per un mese a causa di una lesione ai flessori.