Giuntoli fa ancora affari con Mendes: dopo Conceiçao la Juve va su difensore del Benfica

Il difensore portoghese António Silva è uno dei calciatori che la Juventus sta valutando per rinforzare la sua difesa nella prossima finestra di calciomercato. Classe 2003, il centrale del Benfica non sta trovando troppo spazio con le Aquile e allora tramite il suo procuratore Jorge Mendes in queste settimane si sta muovendo per capire se possono esserci altrove opportunità di mercato. Una di queste potrebbe essere proprio la squadra bianconera, anche se Giuntoli a gennaio non può chiudere operazioni a titolo definitivo.

E allora, scrive la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in soccorso della Juventus può arrivare un'altra operazione. L'affare Silva - si legge - potrebbe essere imbastito con le stesse linee guida che hanno condotto a Torino Francisco Conceicao, calciatore che è arrivato dal Porto con la formula del prestito (molto) oneroso. Nell'accordo per l'acquisizione del figlio d'arte non è stato inserito un diritto di riscatto anche perché c'è una clausola da 30 milioni di euro. Per Silva, invece, potrebbe essere aggiunto. Poi eventualmente starebbe al difensore classe 2003 dimostrare di essere all'altezza dell'acquisto a titolo definitivo.