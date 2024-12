Guai a sottovalutare il Venezia, Tmw: "In molte gare doveva raccogliere di più..."

Quando si parla della lotta salvezza, molto spesso si sente dare quasi per scontato che il Venezia possa retrocedere ed i risultati ottenuti dagli arancioneroverdi fino a poche settimane fa, non facevano che alimentare questa convinzione. Analizzando più a fondo le prestazioni di Pohjanpalo e compagni però, secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com si poteva già da tempo notare però che le prestazioni dei lagunari spingessero a non dare per spacciata una squadra che, a parte che in due partite, ha sempre dato l'impressione di poter raccogliere di più.

5 punti in 3 partite: c'è anche il Venezia per la salvezza

Le ultime 3 partite hanno fatto capire quello che già si poteva intuire: 3 punti fanno tutta la differenza del mondo in una lotta salvezza che vede ad oggi 8-9 squadre invischiate nella preoccupazione della retrocessione, chi più, chi meno. Dopo il 3-0 subito a Bologna le voci di un possibile cambio allenatore si erano fatte più intense, ma il club ha subito smentito questi rumors dando fiducia a Di Francesco. E nelle successive settimane sono arrivati prima il pari contro il Como in un clima (per meteo e contestazione dei tifosi) non affatto facile, poi un altro pari più prestigioso come quello ottenuto in casa della Juventus, dove la gioia della vittoria è stata solo sfiorata e poi centrata contro il Cagliari. Ed ora, con il Venezia non più ultimo e soprattutto a soli 2 punti dalla salvezza, si può capire che bisogna tenere in considerazione anche questa squadra da qui a giugno.

La spinta dal mercato

Certo, al netto della crescita dei vari Nicolussi Caviglia, Stankovic ed Oristanio, sempre più decisivi per le sorti del club, un aiuto dal mercato servirà. Anzitutto per sostituire l'infortunato Svoboda, che ne avrà per molto. Poi per aggiungere qualità e peso dalla mediana in su. Una spinta servirà un po' in tutti i reparti, anche se non servirà una rivoluzione. Tanto dipenderà anche dalle uscite. Primo perché il Venezia non può prescindere dall'effettuare delle mosse ragionate e che considerino anche l'obiettivo di avere un bilancio sempre più sano, secondo perché diversi giocatori (da Joronen a Gytkjaer, fino a Raimondo) potrebbero essere sul piede di partenza.