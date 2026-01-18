Guerriglia sull'A1! Violenti scontri tra 200 ultras di Roma e Fiorentina

vedi letture

Un violento scontro tra circa 200 tifosi di Fiorentina e Roma è avvenuto lungo l’autostrada A1, tra l’autogrill di Cantagallo e l’uscita di Casalecchio di Reno, mentre le due tifoserie viaggiavano verso le rispettive trasferte. Dopo essersi riconosciuti, alcuni ultras si sono fermati in corsia di emergenza e nelle piazzole, dando vita a un confronto improvviso fatto di pugni, calci e aggressioni reciproche, mettendo in pericolo anche gli automobilisti di passaggio.

Durante i disordini sono stati utilizzati oggetti contundenti, tra cui mazze e martelli, impiegati anche per colpire i vetri delle auto ferme. All’arrivo della polizia, gli ultras si erano già dileguati, riprendendo il viaggio. Le indagini hanno confermato il coinvolgimento esclusivo di tifosi di Roma e Fiorentina: tre pulmini romanisti, uno dei quali danneggiato, sono stati fermati a Modena Sud. Le forze dell’ordine stanno ora analizzando le immagini e ricostruendo l’accaduto. A riportarlo è l'edizione online del Corriere della Sera.