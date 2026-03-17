Ufficiale Guida vince il Premio Farina. L'AIA: "Da anni un punto di riferimento e modello per i giovani"

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Il riconoscimento, indicato dall’Associazione italiana arbitri (AIA), è stato assegnato a Marco Guida, fischietto della sezione di Torre Annunziata.

Oltre al Premio Bearzot, è stato assegnato anche il premio alla memoria di Stefano Farina, l’arbitro scomparso il 23 maggio del 2017. Il riconoscimento, indicato dall’Associazione italiana arbitri (AIA), è stato assegnato a Marco Guida, fischietto della sezione di Torre Annunziata. Ad annunciarlo il Vicepresidente Vicario dell’AIA, Francesco Massini. “Rappresenta da anni un punto di riferimento per il movimento arbitrale grazie alla sua competenza, alla disciplina e alla forte motivazione che trasmette alle nuove generazioni di direttori di gara - la motivazione con la quale l’AIA ha individuato in Guida l’assegnatario del Premio -. Qualità che lo rendono un modello per i più giovani e un interprete autorevole dei valori dell’arbitraggio”.

Di seguito la motivazione integrale con cui l’AIA ha deciso di premiare Marco Guida:

“Marco Guida rappresenta da anni un punto di riferimento per il movimento arbitrale grazie alla sua competenza, alla disciplina e alla forte motivazione che trasmette alle nuove generazioni di direttori di gara. Qualità che lo rendono un modello per i più giovani e un interprete autorevole dei valori dell’arbitraggio. Nel suo ruolo di rappresentante degli arbitri in attività, Marco Guida si distingue inoltre per la capacità di farsi portavoce, con equilibrio e professionalità, delle istanze dell’intera categoria: dalla CAN fino ai più giovani arbitri impegnati sui campi di tutta Italia. Il riconoscimento intitolato a Farina assume così un valore simbolico, premiando non solo il percorso professionale di Guida, ma anche il suo contributo alla crescita e alla rappresentanza del movimento arbitrale".