Hermoso, che flop alla Roma: è già pronto a dire addio

Mario Hermoso, ormai fuori dai piani della Roma, non si trasferirà in Turchia dopo che il Fenerbahce ha preferito puntare su Skriniar. Lo spagnolo attende offerte dalla Liga, ma non esclude una partenza verso l’Arabia Saudita. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Il centrale in estate era stato accostato al Napoli per settimane. Da svincolato poteva accordarsi a zero sul cartellino. Il Napoli smentì di cercarlo, poi è arrivata la Roma ma Hermoso non ha mai convinto e ora è pronto a salutare.