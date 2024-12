Hermoso, che flop alla Roma: può partire già a gennaio

Mario Hermoso: se n'è parlato tanto in estate, i tifosi speravano nel suo arrivo, alla fine il Napoli con un tweet annunciò che la difesa era al completo e che lo spagnolo non sarebbe arrivato. Alla fine Hermoso, svincolato, è andato alla Roma, ma rischia già di salutare.

L'edizione odierna de Il Messaggero si sofferma sulla Roma e sulle sue mille difficoltà che stanno portando a nuove riflessioni nella dirigenza giallorossa. "Rivoluzione Roma, rischiano i big" è il titolo dell'articolo in questione, nel quale si sottolinea come il giorno dopo il disastro di Como - ovverosia ieri - è avvenuta una riunione tecnica particolarmente calda. La Roma ha bisogno di gente motivata e Ranieri sta iniziando a leggere negli occhi dei suoi giocatori qualcosa di più rispetto a quando è arrivato.

Da chi è in bilico a chi è già stato bocciato, come nei casi del difensore Mario Hermoso e di una sorta di oggetto del mistero come il centrocampista francese Enzo Le Fee.