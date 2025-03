Huijsen (svenduto) rimpianto clamoroso di Giuntoli: lo vogliono tutte le big europee

vedi letture

L'addio alla Juventus e il prestito alla Roma sembrano ormai episodi lontani nel tempo. Col passare dei mesi Dean Huijsen si è preso il Bournemouth e la nazionale spagnola, attirando su di sé l'interesse dei grandi club d'Europa: nelle ultime settimane il Real Madrid si è mosso con maggiore attenzione, ma Barcellona e Chelsea attendono mosse da parte delle merengues, ad oggi in vantaggio per lo spagnolo. Lo scrive Tmw.

Ceduto per 15 milioni di euro al club inglese dai bianconeri, il giovane difensore spagnolo viene valutato intorno ai 40 milioni di euro. Non è escluso che possa arrivare un'offerta dalla Spagna al termine della stagione, ma Enzo Maresca vorrebbe anticipare la concorrenza. Il Chelsea ha l'intenzione di costruire una squadra giovane. Di certo l'obiettivo del giocatore è quello di trovare continuità, nel Real Madrid potrebbe crescere accanto a Rudiger. Situazione differente in casa Barcellona.