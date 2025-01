Cds smaschera Gasperini: "Turnover in Supercoppa perché crede allo Scudetto!"

Cosa c'è dietro le scelte che Gasperini ha fatto in occasione della partita di Supercoppa contro l'Inter? Secondo il Corriere dello Sport, tutte le strade porterebbero allo scudetto. Si, perchè dopo 18 giornata l'Atalanta è in testa alla classifica insieme al Napoli e sarebbe un peccato non credere alla possibilità di vincere il campionato.

In questo senso, il tecnico della Dea ha deciso di preservare alcuni giocatori contro l'Inter, proprio in vista del tour de force a cui i nerazzurri saranno chiamati a partire dal prossimo fine settimana. Si tratta di 7 partite in 21 giorni, ed è per questo - probabilmente - che Gasperini ha voluto distribuire le risorse a disposizione.