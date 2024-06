Cds - Tensione per Calafiori! Il Bologna non lo cede e Giuntoli gli fa saltare Holm?

E' tensione tra Bologna e Juventus, titola il Corriere dello Sport nelle pagine interne, in merito al futuro di Emil Holm anche il motivo è un altro

© foto di www.imagephotoagency.it

E' tensione tra Bologna e Juventus, titola il Corriere dello Sport nelle pagine interne, in merito al futuro di Emil Holm, anche se il motivo del contendere sarebbe in realtà Calafiori. Il quotidiano si interroga perché il Bologna lavorava ad Holm dopo il mancato riscatto dell'Atalanta, e quando sembrava la quadratura del cerchio fosse ormai dietro l’angolo per l'acquisto dallo Spezia ecco che Cristiano Giuntoli si sarebbe intromesso invitando i dirigenti del Genoa a rilevarlo a metà dallo Spezia e al tempo stesso assicurandogli anche di lasciarglielo per 1 anno.

Il Corriere dello Sport si chiede: "A Giuntoli piace davvero Holm o si sarebbe comportato così solo per rendere più complicata la vita al Bologna, avendo capito di non poter accontentare Thiago Motta per Riccardo Calafiori? Perché è vero che a oggi il Bologna lo ritiene assolutamente incedibile ma è altrettanto vero che più avanti di fronte a una proposta indecente da 50 milioni potrebbe anche rivisitare la sua posizione, ma mai per il club allenato dal suo ex tecnico. Che si è lasciato male anche con il presidente Joey Saputo, sentitosi tradito dal suo comportamento".