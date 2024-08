Gazzetta - Samardzic all'Atalanta sblocca Koopmeiners alla Juve? Non è detto: la situazione

vedi letture

Intrecci di mercato e affondi, soprattutto sull'asse Torino-Bergamo. Ieri l'Atalanta ha chiuso per Lazar Samardzic, come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi un'operazione da 21 milioni di euro più 4 di bonus: al momento però l'operazione è slegata da quella che potrebbe portare Teun Koopmeiners alla Juventus, "anche se è ovvio che l’ingresso di un centrocampista offensivo, dalle caratteristiche diverse ma non totalmente dissimili da quelle dell’olandese, potrebbe favorire la sua cessione".

Ma l'addio dell'olandese non è così scontato, i nerazzurri stanno cercando di capire se ci sono margini per ricucire col calciatore: "Ma il muro dell’Atalanta, per ora, resiste e da giorni, a Zingonia, è in atto un’azione diplomatica a largo raggio per valutare se ci siano ancora eventuali margini per una ricomposizione della situazione e per reinserire il giocatore".

E la Juventus? I bianconeri nel frattempo attendono sviluppi e monitorano Nico Gonzalaez: "Per il club è il preferito e per averlo è disposto a un acquisto a titolo definitivo, ma resta da abbattere il muro Commisso, che vorrebbe cederlo solo per un’offerta irrinunciabile (oltre 30 milioni). Nico ha già comunicato di volersi trasferire alla Juve, con cui ha un accordo sullo stipendio (circa 3,5 milioni)", si legge.