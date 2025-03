Libero distrugge Giuntoli: "Una disasterclass che resterà nella storia del club"

vedi letture

Così il quotidiano Libero distrugge l'ex direttore sportivo del Napoli:

"La disasterclass di Cristiano Giuntoli resterà nella storia della Juventus. Raramente si è visto un direttore bruciare tutto il credito calcistico così rapidamente". Così il quotidiano Libero distrugge l'ex direttore sportivo del Napoli: "Giuntoli è andato all-in su Motta, allestendogli la squadra con un mercato faraonico, dopo quello “conservativo” dell’anno precedente.

Giuntoli per provare a salvare il posto non poteva far altro che scaricare le colpe su Motta e ora deve sperare che Tudor centri l’obiettivo. Il direttore è in discussione, non gode più di alcun credito all’interno del club e soprattutto della piazza. Sono lontanissimi i tempi in cui i tifosi esaltavano Giuntoli per quello che stava “cucinando” sul mercato…".