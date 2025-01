Libero - La Juve di Thiago è riuscita a riaccreditare Allegri agli occhi dei tifosi

vedi letture

La Juve di Thiago Motta è riuscita a riaccreditare Allegri agli occhi dei tifosi. Lo sottoline l'edizione odierna del quotidiano Libero: "Se la Juventus crede davvero in Thiago Motta, questo è il momento di dimostrarlo. Contro il club e l’allenatore piovono attacchi da tutti i lati, e per la maggior parte sono meritati, o comunque sensati. Per ora la rivoluzione affidata a Giuntoli e Motta è stata soltanto ideologica, perché non ha prodotto risultati, anzi è riuscita nell’impresa di peggiorare quelli dell’ultimo Allegri spendendo male sul mercato un sacco di quattrini.

La nuova Juve sta lasciando così tanto a desiderare che sta persino riaccreditando Allegri, almeno agli occhi dei tifosi, perché comunque nessuna squadra si è fatta avanti per affidargli una panchina. Se Motta è davvero un predestinato per ora non lo dà a vedere: la sua Juve al momento non sa di niente".