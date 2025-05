Sky - Accostato al Napoli, Allegri non è un nome per la Roma: ecco i giallorossi chi cercano

La Roma continua la sua ricerca del nuovo allenatore per la prossima stagione, ma intanto iniziano ad arrivare alcune esclusioni importanti. Dopo Stefano Pioli, anche Massimiliano Allegri, secondo le informazioni di Sky Sport, non è tra i profili valutati dalla dirigenza giallorossa: nessun contatto, né presente né passato, con l’ex tecnico della Juventus.

Restano quindi in corsa diversi nomi, in una short list che include: Farioli, Vieira, Gasperini, Xavi e Fabregas. I primi tre sono attualmente sotto contratto e attendono la fine dei rispettivi campionati per valutare il proprio futuro. Xavi, invece, è libero dopo l’addio al Barcellona e ieri è stato avvistato a Roma per motivi personali, ma non risultano ancora contatti ufficiali con il club capitolino.

Attenzione a Cesc Fabregas, che piace molto anche a Claudio Ranieri: sullo spagnolo però c’è anche l’interesse concreto del Bayer Leverkusen, pronto a rimpiazzare Xabi Alonso in vista della prossima stagione.