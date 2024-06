Sky - Juve, Giuntoli scatenato: Douglas Luiz vicino, accordo anche con Greenwood

Douglas Luiz è sempre più vicino alla Juventus: il brasiliano è un obiettivo importante per il centrocampo bianconero

Douglas Luiz è sempre più vicino alla Juventus: il brasiliano è un obiettivo importante per il centrocampo bianconero e stando a Sky Sport, la trattativa sta proseguendo con profitto nelle ultime ore. In questo momento Giuntoli ha messo sul piatto non solo il cartellino di McKennie ma anche quello di Iling Jr, più circa 20 milioni di euro. Un aspetto fondamentale perché i Villans hanno bisogno di cedere per allinearsi alle regole del Fair Play Finanziario della Premier.

Anche Mason Greenwood è un obiettivo molto importante: c'è l'accordo con il calciatore inglese, rilanciatosi al Getafe l'anno passato, ma ancora di proprietà del Manchester United. Per il gioiellino i Red Devils chiedono 50 milioni di euro, mentre Giuntoli al momento sembra pronto ad arrivare solo fino a 30. Il suo acquisto è però legato alle eventuali cessioni di Chiesa e Soulè.