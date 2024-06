Sky - Juventus, non solo Douglas Luiz: contatti col Nizza per Khéphren Thuram

Khéphren Thuram, fratello minore dell'attaccante dell'Inter, è il prescelto per completare il centrocampo.

La Juventus punta a rinforzare il centrocampo. I bianconeri sono vicini a chiudere il colpo Dougals Luiz dall'Aston Vila, ma non solo. Khéphren Thuram, fratello minore dell'attaccante dell'Inter, è il prescelto per completare il centrocampo.

Ci sono contatti in corso tra la Juve e il Nizza per il centrocampista francese, i bianconeri lo vorrebbero anche nel caso in cui Rabiot decidesse di rinnovare il proprio contratto con il club. A riferirlo è Sky Sport.