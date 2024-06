Sky - Juventus, si avvicina Douglas Luiz: due bianconeri nell'operazione, cifre e dettagli

Douglas Luiz, centrocampista dell'Aston Villa, è sempre più vicino alla Juventus.

Nelle scorse ore il club inglese ha chiesto ai bianconeri per cedere il brasiliano Iling, McKennie e un conguaglio tra i 18 e i 20mln di euro.

Servirà ancora qualche giorno per trovare un accordo, ma l'operazione è impostata verso la chiusura. Intanto, i contratti di Douglas Luiz e McKennie sono stati definiti, si lavora per sistemare tra club i dettagli relativi a Iling e per stabilire la cifra del conguaglio. A riferirlo è Sky Sport.