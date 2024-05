Tmw - Clamoroso Tudor: sta pensando di lasciare già la Lazio

Tudor non ha problemi eventualmente a dare le dimissioni, come già successo un anno fa con l'Olympique Marsiglia

Igor Tudor via dalla Lazio è più di un rumors. Perché se è vero che non c'è nessuna intenzione, da parte della Lazio, di sostituire il tecnico croato, dall'altra è stato lui stesso ad avere qualche remora nelle ultime ore. Perché sembra ci sia un'aria pesantuccia, tra Luis Alberto che vuole andare a giocare a Doha, Kamada che potrebbe salutare e andare in Premier League. In più vorrebbe una rivoluzione abbastanza larga. Tudor non ha problemi eventualmente a dare le dimissioni, come già successo un anno fa con l'Olympique Marsiglia. Lo scrive Tmw.