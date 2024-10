Tmw - L'Atalanta cova il sogno scudetto: vittoria a Napoli la inserirebbe tra le candidate

L'Atalanta è a un punto dalla Juventus, due dall'Inter, sei dal Napoli. Su Tuttomercaweb si scrive così sulla squadra di Gasperini: "Nel turno infrasettimanale giocherà contro il Monza e poi farà visita al Napoli di Antonio Conte, in quella che può essere una partita snodo del campionato, per vari motivi.

Perché se dovesse fare filotto, ecco che ci sarebbe una candidata in più - seppur partita in sordina e con due stop inattesi come quelli contro Torino e Como, soprattutto - per un primo posto che porterebbe grande prestigio dopo avere vinto la scorsa Europa League. Ovviamente, più si alza il livello più ci sono squadre interessate ai propri gioielli: Ederson e Lookman in particolare, visto che mancheranno due anni alla fine del contratto, ma non solo".