Ultim'ora Tmw - Roma, prende quota Ranieri! L'ex è partito per Londra col suo agente

vedi letture

Prende quota il nome di Claudio Ranieri come allenatore della Roma e successore di Ivan Juric sulla panchina giallorossa. Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb, infatti, il tecnico testaccino è partito in direzione Londra, dove si trovano i Friedkin, accompagnato dal procuratore Pietro Chiodi. Ulteriori aggiornamenti in arrivo.

Ivan Juric domenica pomeriggio è stato esonerato con questo comunicato: "Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. La ricerca di un nuovo responsabile dell'aerea tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni".