Il Bologna ringrazia super-Orsolini e vince ancora: espugnato il Penzo di Venezia

Termina la sfida del Penzo fra Venezia e Bologna. A deciderla è un arcobaleno al volo disegnato da Riccardo Orsolini (giunto a 10 reti in questo campionato) che non sarà passato inosservato anche agli occhi del commissario tecnico dell'Italia, Luciano Spalletti.

Protagonista Skorupski con due interventi - uno per tempo - decisivi per salvare i suoi. Colpo da Champions per Vincenzo Italiano che mette subito pressione al collega Igor Tudor: la Juve scenderà in campo contro il Genoa partendo da un -4 in classifica.