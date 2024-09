Il Cagliari perde ancora in casa! Vince l'Empoli 2-0 e i tifosi sardi contestano la squadra

Importantissimo successo dell'Empoli, il secondo in questo campionato, nella prima gara della quinta giornata di campionato. 0-2 il risultato finale alla Unipol Domus Arena, con i toscani che hanno battuto il Cagliari grazie alla rete di Lorenzo Colombo nel primo tempo e a quella di Sebastiano Esposito nella ripresa. La squadra di Paolo Zanetti, grazie a questa vittoria, si porta a 9 punti e resta imbattuta in stagione, a -1 dall'Udinese capolista.

La sblocca Colombo.

Dopo una prima mezz'ora molto equilibrata Lorenzo Colombo ha trovato il gol che ha sbloccato la partita, partendo sul filo del fuorigioco e sfruttando al meglio un passaggio in verticale di Anjorin battendo Scuffet con un preciso diagonale di sinistro. Prima dell'intervallo i padroni di casa sono andati vicini al pareggio ma Vasquez si è fatto trovare pronto in due occasioni, su Luvumbo in uscita e su Deiola.

Raddoppio di Esposito.

Subito dopo l'intervallo è arrivato il gol del raddoppio a firma di Sebastiano Esposito, alla sua prima rete in campionato. Cross dalla sinistra di Pezzella e palla che arriva al numero 99 dei toscani: primo tiro respinto da Scuffet, che non può però niente sul secondo tentativo dell'attaccante azzurro. Nel finale assalto del Cagliari che non è però riuscito a riaprire la partita e alla fine sono arrivati tanti fischi da parte del pubblico sardo, visti i soli due punti raccolti dalla squadra di Davide Nicola