Il designatore Rocchi: "Massima severità verso chi entra per far male agli avversari"

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 08 AGO - "Massima severità verso i calciatori che entrano per far male sugli avversari. Vogliamo tutelare la salute dei giocatori": a dirlo è stato il designatore degli arbitri di serie A e B, Gianluca Rocchi, nel corso della conferenza stampa dell'Associazione italiana arbitri che si è svolta a Cascia, in provincia di Perugia, in occasione del raduno dei direttori di gara. "Dobbiamo assolutamente tutelare chi gioca al calcio", ha aggiunto Rocchi. (ANSA).