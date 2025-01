Il dischetto sorride due volte alla Roma: 2-1 in rimonta sull'Udinese prima del Napoli

vedi letture

Dopo il ko contro l'AZ Alkmaar in Europa League, la Roma torna a vincere in campionato superando per 2-1 l'Udinese in trasferta. Nel primo tempo sono i giallorossi ad avere le prime vere occasioni della sfida ma a sbloccarla è la squadra di Runjaic con Lucca che riceve in area e con il destro batte Svilar al 38'. Nella ripresa Pellegrini pareggia su rigore poi, sempre dal dischetto, Dovbyk completa la rimonta. Ranieri sale a quota 30 in classifica, allungando a +4 sulla stessa Udinese ferma a 26.