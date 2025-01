Il Genoa accoglie il secondo rinforzo: arriva dal West Ham, visite in corso

vedi letture

Dopo il difensore Otoa, il Genoa di Patrick Vieira è pronto ad accogliere un nuovo importante rinforzo offensivo per la seconda parte di stagione. In questi minuti infatti sono iniziate le visite mediche di Maxwell Cornet, attaccante ex Lione di proprietà del West Ham che arriva in Liguria con la formula del prestito secco fino a fine anno. A riportarlo è TMW.