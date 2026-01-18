Il Genoa ci prova, ma Corvi è un muro: dopo Napoli altro 0-0 per il Parma

Il Genoa ci prova, ma Corvi è un muro: dopo Napoli altro 0-0 per il ParmaTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 14:26Serie A
di Antonio Noto

La domenica di Serie A si apre con uno 0-0 tra Parma e Genoa al Tardini, in un match più vivace di quanto dica il risultato. Meglio i rossoblù in avvio, trascinati da un Colombo molto attivo che impegna più volte Corvi, decisivo tra i pali. Il Parma fatica a costruire, ma cresce alla distanza affidandosi alla qualità di Bernabé, che nel primo tempo crea l’occasione più nitida per i ducali. Si va all’intervallo senza reti, ma con buoni ritmi.

Nella ripresa il Parma prova ad alzare il baricentro con i cambi, senza però trovare continuità offensiva. Il Genoa, più ordinato, ha l’occasione migliore nel finale ancora con Colombo, che però sbatte di nuovo su Corvi, migliore in campo. Il pareggio a reti bianche premia soprattutto i padroni di casa, capaci di reggere l’urto e portare a casa un punto prezioso.