Il Genoa ci prova, ma Corvi è un muro: dopo Napoli altro 0-0 per il Parma
La domenica di Serie A si apre con uno 0-0 tra Parma e Genoa al Tardini, in un match più vivace di quanto dica il risultato. Meglio i rossoblù in avvio, trascinati da un Colombo molto attivo che impegna più volte Corvi, decisivo tra i pali. Il Parma fatica a costruire, ma cresce alla distanza affidandosi alla qualità di Bernabé, che nel primo tempo crea l’occasione più nitida per i ducali. Si va all’intervallo senza reti, ma con buoni ritmi.
Nella ripresa il Parma prova ad alzare il baricentro con i cambi, senza però trovare continuità offensiva. Il Genoa, più ordinato, ha l’occasione migliore nel finale ancora con Colombo, che però sbatte di nuovo su Corvi, migliore in campo. Il pareggio a reti bianche premia soprattutto i padroni di casa, capaci di reggere l’urto e portare a casa un punto prezioso.
