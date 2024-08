Il Genoa frena su Gudmundsson alla Fiorentina: "Non c'è nessun accordo"

Ore calde per il futuro di Albert Gudmundsson, che presto potrebbe tingersi di viola. Ormai da giorni, infatti, è in corso una trattativa con la Fiorentina e le sensazioni sulla fumata bianca sono positive. La società di Commisso ha fatto arrivare la sua proposta: manca quindi la risposta da parte del Genoa.

Trattativa ben avviata, ma non già conclusa come in molti hanno paventato in queste ore. A frenare gli entusiasmi in questo senso ci ha pensato l'ad genoano Andres Blazquez, con delle brevi ma significative dichiarazioni concesse a Il Secolo XIX: "C'è l'interesse della Fiorentina, ma nessun accordo è già chiuso".