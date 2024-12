Il Milan può perdere Leao a fine stagione: spunta un top club

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Il Barcellona punta Rafa Leao, il campione del Milan. La notizie è rilanciata dai media spagnoli che indicano il portoghese come uno degli obiettivi della squadra catalana. Secondo Marca il giocatore rossonero - decisivo quando scende in capo per il club meneghino ma da inizio stagione protagonista di un difficile rapporto con il nuovo allenatore Paulo Fonseca - potrebbe essere la soluzione per i blaugrana che hanno difficoltà ad arrivare a Nico Williams.

A suggerire il giocatore al presidente del Barca, Joan Laporta, sarebbe stato Jorge Mendes che, pur non essendo agente di Leao, è un suo grande estimatore. A frenare la trattativa ci sarebbe però la valutazione di 75 milioni di euro. Intanto, un altra conoscenza del campionato italiano potrebbe arricchire la Liga. Si tratta di Dean Huijsen, il 19enne centrale olandese con nazionale spagnola, che ha giocato in Serie A con la Juventus e la Roma prima di approdare in Premier League al Bournemouth. Secondo As, il difensore, molto stimato da Josè Mourinho ai tempi in giallorosso, piace al Real Madrid che sta lavorando a ricostruire la propria difesa per gli anni a venire e per sopperire agli infortuni di questa stagione. (ANSA).