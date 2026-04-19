Il Milan soffre a Verona ma torna a vincere: ripreso il Napoli al 2° posto
Il Milan ottiene il massimo con il minimo sforzo nella trasferta di Verona, portando a casa una vittoria preziosa in un weekend favorevole, segnato dai passi falsi di alcune rivali. I rossoneri sfruttano al meglio una delle poche occasioni create, grazie all’intesa tra Leao e Rabiot: il portoghese serve l’assist decisivo al francese, che si conferma determinante sotto porta. Nonostante una prestazione non brillante, la squadra riesce a contenere le iniziative dei padroni di casa, con Maignan protagonista nel finale del primo tempo grazie a un intervento decisivo su Belghali.
Ripresa combattuta e vittoria pesante per la corsa Champions
Nel secondo tempo il Verona prova a reagire con maggiore convinzione, sfiorando il pareggio in più occasioni e mostrando orgoglio nonostante le difficoltà. Il Milan, dal canto suo, cerca di gestire il vantaggio inserendo forze fresche dalla panchina, mentre il VAR annulla il possibile raddoppio di Gabbia per fuorigioco. Nel finale, i rossoneri resistono agli ultimi tentativi avversari, con interventi difensivi decisivi e qualche occasione mancata per chiudere la gara, conquistando così tre punti fondamentali in ottica Champions League.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cremonese
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro