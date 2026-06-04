Ufficiale Nessun ribaltone al Parma: annunciato il rinnovo dell'allenatore Cuesta

vedi letture

Carlos Cuesta resta al Parma. L'allenatore spagnolo ha vissuto un'ottima prima stagione, togliendo tra l'altro punti anche al Napoli.

Il Parma annuncia attraverso il proprio profilo Instagram che Carlos Cuesta continuerà ad essere il suo allenatore. "Carlos Cuesta e il Parma ancora insieme" è il contenuto del messaggio, che accompagna un video con le migliori immagini dello spagnolo nel suo primo anno in Italia. Video che si chiude dando appuntamento ai tifosi il 13 luglio, quando la squadra ripartirà in vista della nuova stagione.

Cuesta-Parma, un'ottima prima stagione

Ricordiamo che Cuesta è arrivato la scorsa estate al Parma firmando un accordo fino al 30 giugno 2027, con opzione di prolungamento per la stagione successiva. Nelle ultime settimane era stata messa in dubbio la permanenza dello spagnolo che ha condotto la squadra a una brillante salvezza. Negli scorsi giorni, tuttavia, le parti si sono incontrate dando via a un confronto positivo che ha portato all'annuncio di questi minuti.

