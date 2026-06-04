Ufficiale Grosso, risolto consensualmente contratto con il Sassuolo: via libera per la Fiorentina

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Fabio Grosso non è più l’allenatore del Sassuolo: la separazione è arrivata dopo due stagioni culminate con la promozione in Serie A e un undicesimo posto

Fabio Grosso non è più l’allenatore del Sassuolo. Il tecnico neroverde aveva infatti già comunicato da alcuni giorni la propria volontà di non proseguire l’avventura in Emilia-Romagna, chiudendo così un ciclo che lo ha visto protagonista della promozione in Serie A e del successivo undicesimo posto in campionato. Per lui, ora, si profila una nuova sfida professionale, con la Fiorentina di Fabio Paratici tra le possibili destinazioni, club con cui ha già condiviso un passato ai tempi del settore giovanile della Juventus.

Comunicato ufficiale del Sassuolo

"Il Sassuolo Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto di prestazione sportiva con l’allenatore della Prima Squadra maschile Fabio Grosso e il suo staff. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità e il lavoro svolto durante le due stagioni in neroverde e augura le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della carriera".