Il Torino può perdere Simeone dopo appena un anno: c'è l'assalto di un club

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Il Torino sta decidendo proprio in queste ore la direzione per la panchina del futuro, con i nomi di Aquilani e soprattutto Abate che restano in cima alle preferenze granata. Poi, una volta definito l'allenatore, ci sarà tempo, spazio e modo per parlare anche delle strategie di mercato sia in entrata che in uscita. Uno dei nomi al centro delle prossime valutazioni sarà anche quello di Giovanni Simeone. Reduce da un'ottima stagione in maglia granata con all'attivo 11 gol in campionato su 32 presenze, il Cholito ha un contratto valido fino al giugno del 2028 col club del presidente Urbano Cairo. Il Torino ha apprezzato l'impatto tecnico e di personalità e non vorrebbe privarsene, ma dall'Argentina suonano sirene sempre più insistenti. Il River Plate infatti lo ha inserito in cima alla sua lista degli acquisti.

Il River Plate vuole rifondare: non solo Simeone

Dopo l'addio di Gallardo l'idea è quella di rifondare completamente la rosa. Per la difesa è già arrivato Otamendi, ora il focus dei dirigenti argentini andrà verso Angel Correa e appunto Simeone. E all'interno della dirigenza del club di Buenos Aires c'è grande ottimismo in merito al Cholito che avrebbe già dato il proprio benestare all'operazione. Lo scoglio principale sarà economico, ma il River anche grazie alle tante cessioni messe in preventivo ha un buon margine di manovra. E lo utilizzerà in buona parte per lanciare l'assalto a Simeone.