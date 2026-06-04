Ultim'ora Sedotto e abbandonato dal Napoli, Italiano va in Turchia: attesa domani la firma

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Dopo la risoluzione con il Bologna e il mancato approdo al Napoli, il tecnico è pronto a iniziare una nuova avventura in Turchia

Vincenzo Italiano è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Beşiktaş. Dopo una serie di contatti serrati tra le parti, nella giornata odierna una delegazione del club turco è arrivata a Roma per definire gli ultimi dettagli dell’accordo, ormai in fase avanzata. L’ex tecnico del Bologna - riferisce Sky, è quindi a un passo dall’approdo sulla panchina bianconera, con la firma che dovrebbe arrivare già nelle prossime ore e un contratto biennale pronto per lui.

Il futuro di Italiano dopo il Bologna e il mancato approdo al Napoli

Il tecnico classe 1977, dopo aver risolto il proprio contratto con il club rossoblù, era alla ricerca di una nuova panchina importante. Tra le ipotesi circolate c’era anche quella legata al Napoli, ma la società partenopea ha poi scelto di virare su Massimiliano Allegri. Sfumata dunque l’opzione azzurra, il tecnico nato a Karlsruhe, in Germania, è ora pronto a misurarsi con una nuova esperienza all’estero, lontano dalla Serie A e con il campionato turco come nuova sfida della sua carriera.