Sedotto e abbandonato dal Napoli, Italiano può ripartire dalla Turchia: intensificati i contatti

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Italiano aveva incontrato il Napoli prima che De Laurentiis prendesse Allegri. E intanto ha risolto col Bologna. C'è il Besiktas nel suo futuro?

Il futuro di Vincenzo Italiano potrebbe presto tingersi di bianconero. No, nessuna sorpresa, nessuna Juventus e nessun altro club italiano. Ma il bianconero del Besiktas. Dopo la separazione dal Bologna e il mancato approdo al Napoli, il tecnico è finito nel mirino della società turca, che continua a spingere per convincerlo ad accettare la proposta. Il club di Istanbul sta intensificando i contatti con l'allenatore, individuato come primo obiettivo per la panchina della prossima stagione.

Italiano-Besiktas, contatti intensi per convincere l'allenatore ex Bologna

Dopo i primi approcci dei giorni scorsi, il dialogo tra le parti sarebbe proseguito senza interruzioni. Il Besiktas spinge, come riferisce Sky Sport, sottolineando come il club turco sia in forte pressing per ottenere il via libera definitivo dell'ex tecnico rossoblù. Al momento non risultano altre pretendenti altrettanto concrete, motivo per cui il Beşiktaş sembra avere una corsia preferenziale. Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se Italiano sceglierà davvero di ripartire dalla Turchia dopo l'addio al Bologna e la sfumata opportunità rappresentata dal Napoli.