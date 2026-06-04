Più forte Zielinski del Napoli o dell’Inter? Il polacco: “Il meglio deve ancora venire”

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Piotr Zielinski commenta la sua prima stagione all’Inter, chiusa con la conquista di due trofei, e guarda già al futuro.

Piotr Zielinski ha tracciato un primo bilancio della sua esperienza all’Inter, una stagione che si è chiusa con la conquista di due trofei e con sensazioni complessivamente positive dopo i dubbi iniziali. Il centrocampista polacco ha sottolineato a SportMediaset la sua soddisfazione per il contributo offerto alla squadra, ribadendo anche la fiducia nel proprio percorso di crescita: “È andata bene, abbiamo vinto due trofei e sono contento di aver dato il mio contributo”. Interrogato sul confronto tra la sua miglior versione al Napoli e quella vista in nerazzurro, ha poi aggiunto con ottimismo: “Più forte lo Zielinski del Napoli o dell’Inter? Dico che il meglio deve ancora venire”.

Futuro all’Inter e obiettivi della prossima stagione

Guardando avanti, Zielinski ha espresso con chiarezza la volontà di proseguire la sua avventura in nerazzurro, convinto delle ambizioni del club e della possibilità di migliorare ancora: “Penso di sì, voglio rimanere perché è una grande squadra e si può sempre migliorare e fare ancora meglio. Abbiamo una rosa ampia, poi sicuramente faranno qualcosa le persone che si occupano di mercato, saremo competitivi. Non vedo l’ora: ora non vedo l’ora di riposare, poi non vedrò l’ora di iniziare il ritiro”.

Tra i principali rimpianti della stagione appena conclusa, il centrocampista ha indicato il cammino in Champions League, sottolineando la consapevolezza della forza della squadra e la necessità di fare un passo in avanti: “Dovremo fare meglio, sono sicuro che lo faremo, siamo forti, poi con qualche innesto in più. Eravamo competitivi anche quest’anno, ma non è andata come volevamo”.