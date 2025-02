Il napoletano Maresca torna ad arbitrare in A dopo più di 6 mesi: ecco perché era stato sospeso

vedi letture

Fabio Maresca lunedì tornerà a dirigere una partita di Serie A. L'arbitro italiano non è stato impiegato da fine agosto fino a fine febbraio dopo le accuse in Kuwait di presunte minacce di morte a un calciatore. Rientrato di recente in Serie B, è stato designato per Roma-Monza, posticipo del lunedì sera valido per la 26^ giornata di campionato.

Di seguito tutte le designazioni del 26° turno:

Lecce – Udinese (Venerdì 21/02 ore 20.45)

Bonacina

Imperiale – Moro

IV: Doveri

VAR: Guida

AVAR: Serra

Parma – Bologna (Sabato 22/02 ore 15.00)

Abisso

Baccini – Rossi C.

IV: Feliciani

VAR: Marini

AVAR: Pezzuto

Venezia – Lazio (Sabato 22/02 ore 15.00)

Marchetti

Di Iorio – Di Gioia

IV: Cosso

VAR: Meraviglia

AVAR: Massa

Torino – Milan (Sabato 22/02 ore 18.00)

Sozza

Tolfo – Cipressa

IV: Crezzini

VAR: Paterna

AVAR: Fabbri

Inter – Genoa (Sabato 22/02 ore 20.45)

Piccinini

Cecconi – Vecchi

IV: Arena

VAR: Serra

AVAR: Chiffi

Como – Napoli (ore 12.30)

Manganiello

Passeri – Bercigli

IV: Tremolada

VAR: Pezzuto

AVAR: Massa

Hellas Verona – Fiorentina (ore 15.00)

Di Bello

Meli – Trinchieri

IV: Perri

VAR: Ghersini

AVAR: Mazzoleni

Empoli – Atalanta (ore 18.00)

Mariani

Carbone – Peretti

IV: Ferrieri Caputi

VAR: Fabbri

AVAR: Meraviglia

Cagliari – Juventus (ore 20.45)

Colombo

Preti – Perrotti

IV: Perenzoni

VAR: Chiffi

AVAR: Marini

Roma – Monza (Lunedì 24/02 ore 20.45)

Maresca

Bindoni – Tegoni

IV: Galipò

VAR: Mazzoleni

AVAR: Ghersini

CLASSIFICA

Napoli 56 punti (25 partite giocate)

Inter 54 (25)

Atalanta 51 (25)

Juventus 46 (25)

Lazio 46 (25)

Fiorentina 42 (25)

Milan 41 (24)

Bologna 41 (24)

Roma 37 (25)

Udinese 33 (25)

Genoa 30 (25)

Torino 28 (25)

Como 25 (25)

Cagliari 25 (25)

Lecce 25 (25)

Verona 23 (25)

Empoli 21 (25)

Parma 20 (25)

Venezia 16 (25)

Monza 14 (25)