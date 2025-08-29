Il Nottingham pesca di nuovo in Italia: arriva un terzino dalla Juve per 16mln

Il terzino della Juventus, Nicolò Savona è in partenza in questi minuti dall'aeroporto di Linate a Milano, direzione Nottingham Forest. Come annunciato dal direttore generale bianconero, Damien Comolli, nel pomeriggio di ieri i bianconeri hanno trovato l'accordo con gli inglesi e il calciatore è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Premier League. Prima di salire sull'aereo che lo porterà oltremanica il giocatore ha parlato brevemente, affermando: "Sono contento e pronto per questa nuova avventura. La Juventus? Sicuramente mi dispiace e devo ringraziare la società, tutto lo staff, i compagni e i tifosi perché per me la Juve sarà per sempre casa. Premier League? Sono pronto e determinato. Non ho sentito purtroppo nessun compagno italiano che è lì. Un messaggio ai tifosi della Juve? Grazie di cuore per tutto”.

I dettagli dell'operazione.

Savona si trasferirà al Nottingham Forest a titolo definitivo, per una cifra di 16 milioni di euro, che genereranno plusvalenza netta, più il 10% sulla futura rivendita. nella giornata di oggi svolgerà le visite mediche e successivamente firmerà il suo accordo con il club inglese che in questa stagione giocherà in Europa League.