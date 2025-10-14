Ufficiale

Juve, operazione per Bremer: stop lungo, i tempi di recupero

Juve, operazione per Bremer: stop lungo, i tempi di recuperoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:40Serie A
di Fabio Tarantino

Operazione riuscita al menisco per Gleison Bremer, difensore della Juventus, che osserverà 8-10 settimane di stop. Lungo stop dunque per il centrale bianconero. Di seguito il comunicato medico ufficiale diramato dalla Juventus a proposito delle condizioni del difensore bianconero.

"Questa mattina Gleison Bremer è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. L'intervento, eseguito presso l'Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal Dottor Bertrand Sonnery-Cottet alla presenza del medico sociale della Juventus, dott. Paolo Cavallo, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica".