Il Pisa batte la Cremonese e trova la prima vittoria: finisce 1-0 all'Arena Garibaldi

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:40Serie A
di Davide Baratto

Termina sul risultato di 1-0 il match dell'Arena Garibaldi tra Pisa e Cremonese, anticipo dell'undicesima giornata di Serie A. A decidere la partita è il gol al 75esimo di Idrissa Touré su assist di Tramoni, rete che regala la prima vittoria in questo campionato alla squadra di Alberto Gilardino, che esce almeno momentaneamente dalla zona retrocessione salendo a quota nove punti.