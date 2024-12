Il Venezia potrebbe sfida il Napoli con Cannavaro in panchina: Di Francesco in bilico

Sono giorni decisivi per Eusebio Di Francesco sulla panchina del Venezia. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW la partita di domenica prossima, 8 dicembre, tra i lagunari e il Como, in programma alle 18 al Penzo, sarà fondamentale per l'allenatore, visto che in caso di sconfitta potrebbe essere esonerato. Al momento infatti gli arancioneroverdi si trovano all'ultimo posto in classifica in Serie A, con soltanto 8 punti raccolti nelle prime quattordici giornate.

I possibili sostituti.

I nomi che sono nel mirino del Venezia sono quelli di Giuseppe Iachini e Andrea Pirlo, ma secondo quanto raccolto dal portale Tuttomercatoweb, salgono le quotazioni di Fabio Cannavaro profilo gradito anche per background internazionale. Ricordiamo che il Venezia sfiderà il Napoli al Maradona il 29 dicembre.