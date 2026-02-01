Ufficiale
Immobile lascia il Bologna dopo 6 mesi e vola in Francia: c’è l’annuncio
"Benvenuto Ciro. L'attaccante italiano arriva dal Bologna al Paris FC". Con questo annuncio pubblicato sui propri social il Paris Fc ha comunicato di aver acquistato Ciro Immobile. L'attaccante firmerà fino al 2027.
Questo il comunicato pubblicato anche dal Bologna.
"Il Bologna FC 1909 comunica di aver ceduto al Paris Fc il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Ciro Immobile a titolo definitivo".
