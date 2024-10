Podcast Impallomeni sulla Juve: "Douglas Luiz non è un granché e Yildiz non salta mai l'uomo"

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Juventus travolta dallo Stoccarda:

"E' la prima crepa significativa di un lavoro di Motta finora molto importante. C'è da interrogarsi, abbiamo sollevato delle perplessità sul mercato. Siamo certi che la campagna acquisti di Giuntoli sia all'altezza della storia della Juve? E vado oltre rispetto a quanto visto ieri. Una lezione di calcio ci può stare, non cominciamo a criticare Motta ma chiediamoci: quanti giocatori sono all'altezza della Juve ora?".

Douglas Luiz è un flop?

"Non è un granchè, ci si è messo anche l'infortunio di mezzo, ma i dubbi credo che ce li abbiano anche loro. Dobbiamo aspettare fino a dicembre per dare un giudizio definitivo. Motta deve continuare nella sua linea".

Il Milan vince, ma cosa bisogna fare con Leao?

"Sta annoiando un po' questa cosa, ieri ha rosicato. Si sente più forte di quello che sta dimostrando. Può diventare fortissimo, forse si sente già così ma il problema è di testa".

Che succede a Yildiz?

"Una partita in cui mostra tutta la sua immaturità. Ancora non riesce a saltare l'avversario. Ma anche in altre scelte che ha fatto. Ha la maglia numero 10, gioca nella Juventus, mi chiedo cosa bisogna fare con questo ragazzo".