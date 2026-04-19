Incredibile, ma vero: il Genoa dall’arrivo di De Rossi ha fatto più gol del Napoli

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Incredibilmente il dato è superiore a quello dei gol realizzati dal Napoli di Antonio Conte, che nello stesso periodo ha messo a segno un gol in meno.

Il Genoa conquista un'importante vittoria che avvicina i rossoblù alla salvezza matematica, 2-1 in rimonta sul campo del fanalino di coda Pisa, e si porta a +11 sul terzultimo posto a 5 giornate dal termine. All'arrivo di De Rossi a Genova, decima giornata di campionato, il Grifone era terzultimo con appena 6 punti, nelle 23 gare col tecnico romano ha toliazzato 39 punti con un media di 1.43 a partita.

Il Genoa di De Rossi segna più del Napoli di Conte

Un altro dato da rimarcare è quello relativo alle rete totalizzate dal Genoa da quanto c'è De Rossi in panchina: i rossoblù hanno realizzato 33 gol con la stessa identica media dei punti a partita di 1.43 a partita. Incredibilmente il dato è superiore a quello dei gol realizzati dal Napoli di Antonio Conte, che nello stesso periodo ha messo a segno un gol in meno, 32, con una media di reti a partita di 1.39. Gli azzurri alla decima giornata avevano totalizzato 16 gol, ora alla 33esima giornata sono a quota 48.