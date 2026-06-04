Dumfries parla già da ex calciatore dell'Inter: "Orgoglioso dei miei anni lì"

Dumfries parla già da ex calciatore dell'Inter: "Orgoglioso dei miei anni lì"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 16:10Serie A
di Pierpaolo Matrone
Denzel Dumfries lascerà l'Inter nel corso di quest'estate: il Real Madrid attiverà la clausola da 20 milioni di euro valevole per l'estero

Denzel Dumfries non si sbilancia sul suo futuro, che con tutta probabilità sarà al Real Madrid, ma sembra dire parole d’addio nei confronti dell’Inter. Intercettato da De Telegraaf dal ritiro dell’Olanda in vista dei Mondiali, ha evitato la risposta sulle merengues: “No, dai, manteniamo un clima sereno. È stata una conversazione così piacevole…”.

Dumfries-Inter, parole d'addio?

Poi, ancora, sulla clausola risolutiva: “Non posso davvero dire nulla a riguardo. Il mio periodo all’Inter mi riempie d’orgoglio. Ora andrò al Mondiale con l’Olanda per dare tutto. Sono concentrato solo su questo. Più avanti vedremo cosa succederà per il resto”.