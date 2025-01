Ufficiale Infortunio Calhanoglu, sospiro di sollievo per l'Inter: i tempi di recupero

Dopo l'infortunio in finale di Supercoppa contro il Milan, l'Inter ha reso noto che Hakan Calhanoglu ha svolto gli esami medici che hanno evidenziato una lieve elongazione agli adduttori della coscia destra. Questo il testo: "Hakan Calhanoglu si è sottoposto questo pomeriggio ad accertamenti clinici e strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami non hanno evidenziato lesioni muscolari, ma una lieve elongazione agli adduttori della coscia destra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno".

Ancora è presto per capire quando il turco potrà rientrare in campo ma facendo una stima è scontato che non sarà a disposizione di Simone Inzaghi e farà di tutto per esserci contro il Bologna la prossima settimana, nel recupero della diciannovesima giornata. Lo riporta Tmw.