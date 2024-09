Infortunio in casa Juventus: Thiago Motta perde il suo jolly

Una buona e una cattiva notizia per la Juventus, in vista della gara contro il Genoa che precederà la Champions League. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, Timothy Weah ha riportato un problema alla caviglia e salterà il match contro il Grifone.

L'americano è in dubbio anche per la trasferta europea contro il Lipsia, mentre Francisco Conceicao ha ripreso ad allenarsi in gruppo e va verso la convocazione per sabato.