Infortunio Rabiot, che tegola per il Milan: tempi di recupero lunghi

vedi letture

Tegola Milan. Dopo Pulisic si fa male anche l'ultimo arrivato. Rabiot ieri è stato sottoposto a una risonanza magnetica per valutare il problema al polpaccio sinistro accusato con la nazionale, un fastidio che aveva spinto Deschamps a non schierarlo nella seconda sfida, quella contro l'Islanda, ma non a rimandarlo a casa in anticipo come successo a Mbappé.

"L'esame ha evidenziato una lesione al soleo che sarà rivalutata tra una decina di giorni quando, con l'ematoma che forse sarà riassorbito, si sottoporrà a nuovi accertamenti strumentali. La sensazione è che l'ex Olympique starà fuori più o meno per un mese e che dunque sarà nuovamente arruolabile dopo la sosta". Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.