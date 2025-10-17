Genoa, Vieira frena su Ekhator: "Aver segnato a Napoli e in Nazionale non gli dà la titolarità"

vedi letture

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa per parlare di Jeff Ekhator, che dopo il gol contro il Napoli in campionato è riuscito a segnare pure con l'Italia Under 21. Il tecnico francese ha parlato così del suo attaccante: "Ha fiducia, ha fatto gol in Nazionale dopo quello al Maradona. È tornato con tantissima energia ed è positivo per noi. Non dobbiamo però dimenticare che Jeff è giovane e deve continuare a crescere. Poi far bene con il Napoli e in Nazionale non vuole dire che deve giocare contro il Parma. È importante per me trovare l'equilibrio giusto per la squadra".

Si aspetta di rivedere un Malinovskyi come in Nazionale? "È un giocatore importante per noi perché ti porta la qualità negli ultimi trenta metri, ti porta passaggi e tiri in porta. Noi però, quando ha la palla, dobbiamo proporci in fase offensiva e creare queste linee di passaggio per lui. Quando la struttura della squadra è giusta, tiriamo fuori la qualità di un giocatore come Ruslan".